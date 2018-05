Une infirmière allemande kidnappée en Somalie par des hommes armés

Une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été enlevée mercredi soir par des hommes en armes dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, a annoncé jeudi l'institution humanitaire.

"Nous sommes profondément inquiets pour la sécurité de notre collègue", a déclaré Daniel O'Malley, directeur adjoint du CICR pour la Somalie. L'organisation est en contact avec diverses autorités pour obtenir sa libération. L'enlèvement a eu lieu vers 20h00 dans l'enceinte du CICR à Mogadiscio, précise le communiqué. Les ravisseurs ont emprunté une porte qui n'était pas surveillée par les gardes chargés de la sécurité, a indiqué à Reuters le commandant de la police.

«Nous avons été informés quelques minutes après son enlèvement et nous fouillons actuellement toute la zone. Nous espérons la retrouver», a-t-il ajouté. La Somalie, privée de véritable Etat central depuis la chute de l'autocrate Siad Barre en 1991, est, depuis lors, plongée dans le chaos et la violence entretenus par les milices claniques, les gangs criminels et les groupes islamiste.