Une influenceuse thaïlandaise recherchée par la police: elle aurait escroqué des fans pour près de 1 million d'euros

La police thaïlandaise recherche une influenceuse accusée d'avoir escroqué environ un million d'euros à ses fans, qui se serait enfuie à l'étranger pour échapper à son arrestation. "Nous comptabilisons 102 victimes qui ont déposé une plainte, pour des pertes de 30 millions de bahts (environ 820.000 euros)", a indiqué mercredi à l'AFP Wattana Ketumpai, un responsable de l'agence de lutte contre la cybercriminalité.

"Les plaintes ont commencé à partir de début 2021 mais celles avec des pertes importantes sont arrivées en milieu d'année 2022. D'autres pourraient s'ajouter dans le futur", a précisé le policier. Les médias thaïlandais évoquent au moins 6.000 personnes trompées, pour un total avoisinant 2 milliards de bahts, soit 55 millions d'euros, citant un avocat des victimes. Natthamon Khongchak, dite "Nutty" sur les réseaux sociaux, faisait miroiter à ses fans de juteux retours sur investissement sur le marché des changes. "C'est comme une arnaque de type +pyramidale+ (dite de Ponzi, ndlr) avec des différences dans la communication et les méthodes de tromperie", a expliqué Wattana Ketumpai.

La jeune femme âgée de 29 ans est accusée de fraude, crime informatique et d'avoir obtenu des prêts par duperie, a-t-il poursuivi. Un tribunal de Bangkok a émis un mandat d'arrestation début août, selon lui. "Nutty" se décrit comme "trader, chanteuse, danseuse, Youtubeuse, PDG" sur Instagram, où elle compte 310.000 abonnés.

Elle en possède près de 850.000 sur sa chaîne Youtube, qui compile principalement des vidéos de danse.

Dans sa dernière publication sur Instagram, le 25 mai, elle s'est "excusée" d'avoir "inquiété et déçu beaucoup de personnes." "A partir de maintenant, essayons de faire de l'argent pour tout le monde aussi vite que possible", a-t-elle conclu son message. "Nutty", qui n'a plus rien publié en près de trois mois, est soupçonnée de s'être enfuie en Malaisie par des médias thaïlandais, mais Wattana Ketumpai a assuré à l'AFP que les services d'immigration n'avaient enregistré aucun mouvement vers l'étranger de sa part.