Une jeune équipe de hockey décimée dans un tragique accident au Canada: 14 morts

Quatorze personnes ont péri vendredi dans la province canadienne de la Saskatchewan (ouest) dans un accident entre un camion et un bus transportant une équipe de hockeyeurs âgés de 16 à 21 ans se rendant à un match régional, selon la police citée par des médias locaux.

Quatorze autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans la collision entre le bus et un semi-remorque qui s'est produite sur une autoroute en rase campagne, environ 28 km au nord de Tisdale.



Le bus transportait une équipe junior de hockey, un sport extrêmement populaire au Canada. Selon le site d'information Saskatoon StarPhoenix, il s'agit d'une équipe surnommée les Broncos, de la ville de Humboldt, dans le centre de la Saskatchewan, qui se rendait à un tournoi.



Un total de 28 passagers étaient à bord du bus. La police n'a pas dit dans quel état était le conducteur du camion.



Selon le site de Radio-Canada, des hélicoptères médicalisés ont été dépêchés en urgence sur les lieux de l'accident.



Les autorités sanitaires de la Saskatchewan ont indiqué sur Twitter devoir prendre en charge "un nombre élevé" de blessés au Royal University Hospital et au Saint Paul's Hospital, situés à Saskatoon à quelque 250 kilomètres du lieu de l'accident.



Les familles des victimes étaient dirigées vers l'église apostolique de Nipawin, là où devait se rendre l'équipe de Humboldt.



Selon Radio-Canada, le pasteur Jordan Gadsby de cette église a déclaré qu'une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'église, y compris des parents et grands-parents de joueurs qui étaient dans l'autobus.



"C'est un horrible accident"

"Certaines familles ont reçu des nouvelles et ont rejoint leur fils, d'autres attendent de savoir si leur enfant est toujours en vie", a-t-il dit.

"Nous sommes stupéfaits et choqués par la perte qui s'abat sur nous", a déclaré le président du club des Broncos, Kevin Garinger, à la chaîne de télévision canadienne CBC.



L'équipe des Broncos est composée de 24 joueurs, tous Canadiens, âgés de 16 à 21 ans.



"C'est un horrible accident", a déclaré Darren Opp, la président des Nipawin Hawks, l'équipe qui devait affronter les Broncos. "Il y a des oncles, des mères, des pères, qui attendent de savoir si leurs fils, leur neveu est OK", a-t-il ajouté.



Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a exprimé sa tristesse.



"Je ne peux imaginer ce que ces parents traversent, et mon coeur est avec chaque personne touchée par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et au delà", a-t-il déclaré sur Twitter.



Ce drame rappelle celui de décembre 1986, également dans la Saskatchewan, lorsque quatre hockeyeurs avaient perdu la vie dans un accident de la route.