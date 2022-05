Une jeune pro du cyclisme retrouvée morte: la piste de la rivale amoureuse privilégiée

Moriah Wilson avait un avenir prometteur devant elle. Cette Américaine de 25 ans était devenue tout récemment jeune professionnelle du cyclisme et elle enchaînait les compétitions dans l'espoir de se faire un nom dans la discipline. Le 11 mai, la sportive a été retrouvée morte, tuée par balle, dans un appartement dans lequel elle séjournait avec une amie avant de participer à une course à Austin dans l'état américain du Texas.

Selon les enquêteurs, la piste privilégiée est celle d'une vengeance amoureuse. Alors que sa famille soutient que Moriah Wilson n'était pas impliquée dans une quelconque relation amoureuse au moment de sa mort, la jeune femme se serait retrouvée brièvement emmêlée dans un triangle amoureux.

Quelques heures avant sa mort, Moriah est allée nager avec un ami Colin Strickland. Selon les dires de Colin, Moriah et lui sont sortis ensemble en janvier dernier pendant une semaine alors que Colin avait pris une pause avec sa compagne Kaitlin Armstrong, une professeure de yoga avec laquelle il habitait. Ils étaient restés ensuite juste "amis".

Selon une source anonyme, Kaitlin a eu vent de cette idylle et de cette rencontre dans une piscine entre son petit ami et sa maîtresse via l'application Strava. Kaitlin aurait été furieuse quand elle a appris que Colin avait eu une relation avec quelqu'un d'autre pendant le temps de leur rupture et elle soupçonnait le couple d'être toujours ensemble. Kaitlin aurait confié à des amis qu'elle était tellement en colère qu'elle voulait tuer sa rivale.

Les enquêteurs ont déclaré que sur base de leurs recherches faites dans le téléphone de Moriah Wilson, les textos indiquaient que Moriah Wilson pensait elle-même qu'elle était "toujours impliquée dans une relation amoureuse avec Strickland même s'il sortait avec Armstrong", bien que sa famille ait déclaré le contraire.

Lorsque la professeure de yoga a été interrogée par les policiers sur la liaison présumée de son petit ami, celle-ci aurait "roulé des yeux". Lorsque les autorités lui ont demandé si cela la "contrariait", Kaitlin Armstrong aurait hoché la tête et admis que "ça n'avait pas l'air bien".

Peu de temps après avoir été interrogée sur l'endroit où se trouvait sa voiture au moment des faits, la professeure de yoga aurait également affirmé qu'elle était effectivement "dans le quartier" au moment des faits. La police a déclaré qu'elle était "très calme" au moment de l'interrogatoire et qu'elle collaborait avec les autorités mais niait avoir été impliquée. Les enquêteurs l'ont laissée partir. Mais depuis, Kaitlin a disparu.

Colin Strickland a, lui, publié vendredi une déclaration officielle et a insisté sur le fait que sa relation avec Moriah Wilson était purement "platonique et professionnelle".

Il a écrit: "Il n'y a aucun moyen d'exprimer de manière adéquate le regret et la torture que je ressens à propos de ma proximité avec cet horrible crime."

"Je l'admirais beaucoup et la considérais comme une amie proche", écrit-il. "Je pleure profondément sa perte et je coopère avec la police."

Kaitlin Armstrong est désormais accusée de meurtre au premier degré dans cette affaire. Elle est toujours en fuite, relate le Daily Mail.