Une jeune Yézidie confronte celui qui l’avait torturée et réduite à l’état d’esclave sexuelle: "Tu as détruit ma vie et celle de ma famille"

Une jeune femme yézidie enlevée et réduite en esclave par les terroristes de l'Etat Islamique à 14 ans a réussi à fuir et s'est installée en Allemagne où elle a croisé un de ses bourreaux. L’individu a été arrêté. La jeune femme l'a rencontré en prison.

Ashwak Haji, une jeune Yézidie, enlevée, torturée, et réduite à l’état d’esclave sexuelle fait face à l’un de ses bourreaux Mohamed Rashid. Ce djihadiste en habit de détenu est toujours emprisonné en Irak. Les autorités ont organisé ce face-à –face pour bien montrer l’abomination des crimes terroristes.

"Regarde-moi. Pourquoi m’as-tu fait cela ? Pourquoi n’as-tu aucun sentiment ? J’avais 14 ans. L’âge de ta fille, de ton fils. Tu as à jamais détruit ma vie et celle de ma famille. Tu m’as volé tous mes rêves. Daesh m’a anéanti. Daesh a anéanti mon peuple. Maintenant, tu découvres ce que c’est d’être en prison et puni…", a confié la jeune femme en pleurs.

Ashwaq avait réussi à s’échapper et se réfugier en Allemagne. L’an dernier, elle y a croisé, dans un supermarché de Stuttgard son bourreau, qui lui aussi avait obtenu un statut de réfugié… Il a été renvoyé en Irak pour y être jugé. A aucun moment, il n’a levé les yeux, ni prononcé une parole de repentir. Pour Ashwaq, c’était insoutenable. La jeune femme s’est écroulée.