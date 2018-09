Une journaliste et un photographe belges lauréats du Visa d'or de l'Information numérique

(Belga) Les Belges Valentine Van Vyve, journaliste, et Olivier Papegnies, photographe, ont reçu le Visa d'or de l'Information numérique franceinfo à Perpignan jeudi. Ils ont livré un reportage sur des groupes citoyens d'autodéfense au Burkina Faso, publié sur le site d'information de la Libre Belgique.

La journaliste indépendante et le photographe ont enquêté sur les Koglweogo, groupes citoyens d'autodéfense apparus en 2015 au Burkina Faso pour pallier au manque d'effectifs policiers, au risque de remettre en question des valeurs démocratiques. "'Koglweogo - Miroir d'une faillite d'État' est un projet porté par un très bon travail photographique et sonore qui ne cherche pas à se détourner des fondements du journalisme sur le web pour proposer une narration sans effets, au service de l'enquête", a déclaré Samuel Bollendorff, le président du jury du Visa d'or de l'Information numérique franceinfo, décerné lors du festival international du photojournalisme organisé à Perpignan. "C'est une magnifique reconnaissance du travail accompli et, manifestement, de sa qualité. Être reconnu par ses pairs, d'autant plus lorsque le jury se compose de tels médias, est une grande fierté et donne envie de continuer à s'accrocher pour que l'enquête et le reportage de long cours gardent une place dans les médias et, plus particulièrement, dans la presse quotidienne", a commenté la lauréate Valentine Van Vyve dans les colonnes de La Libre Belgique vendredi. La photographe belge Virginie Nguyen du même collectif belge Huma qu'Olivier Papegnies a reçu le "coup de cœur de l'ANI", l'Association nationale des iconographes, pour son travail "Gaza, The Aftermath". (Belga)