Une lettre d'Albert Einstein sur l'antisémitisme vendue aux enchères 35.000 euros

(Belga) Une lettre du célèbre physicien Albert Einstein adressée à sa sœur Maja a été adjugée mardi à 39.360 dollars (soit environ 35.000 euros) lors d'une vente aux enchères à Jérusalem. Dans cette missive datant de 1922, l'auteur de la théorie de la relativité fait part de ses préoccupations sur l'antisémitisme croissant en Allemagne.

Dans la lettre, Albert Einstein, qui était d'origine juive, se confie à sa soeur à propos de la montée de l'antisémitisme. Il venait à peine de quitter Berlin après que le ministre allemand des Affaires étrangères, également d'origine juive, Walter Rathenau, eut été assassiné. "Je me débrouille assez bien malgré tous les antisémites parmi mes collègues allemands", écrit-il dans sa lettre longue d'une page et demi écrite en allemand. "Une période économique et politique sombre s'annonce ici. Je suis donc content de pouvoir m'échapper de tout ça dans six mois." "Ne te tracasse pas pour moi. Je ne suis pas non plus préoccupé, même si ce qui se passe est louche", ajoute-t-il. On peut supposer qu'Albert Einstein a écrit ce document dans la ville allemande de Kiel (nord) avant qu'il ne parte pour l'Asie où il devait tenir plusieurs conférences, indique la maison de vente Kedem. Lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, le lauréat du prix nobel de physique a déménagé aux Etats-Unis et a renoncé à sa citoyenneté allemande. Les enchérisseurs devaient débourser au moins 12.000 dollars (10.600 euros) pour prétendre à acquérir la missive. L'identité de l'acheteur n'a pas été révélée. (Belga)