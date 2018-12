Une majorité d'Américains lassés du "politiquement correct"

(Belga) Une majorité d'Américains se disent lassés des déclarations "politiquement correctes" qui limitent leur liberté d'expression, selon un sondage rendu public mardi qui reflète la pensée du président Donald Trump, adepte des déclarations fracassantes.

Selon l'enquête, conduite par l'institut Marist pour le réseau audiovisuel public NPR/PBS, 52% des sondés ne souhaitent pas que le pays devienne plus politiquement correct et se disent "contrariés" de ne plus pouvoir s'exprimer librement sur de nombreux sujets. La proportion passe à 76% chez les républicains et 53% pour les indépendants, alors qu'une majorité de démocrates (55%) demandent plus de "sensibilité" dans l'expression des idées. Pour le directeur de l'institut Marist, Lee Miringoff, ce sondage sonne comme un avertissement pour les démocrates, qui ont repris le contrôle de la Chambre des représentants en novembre grâce au soutien des indépendants. Ce soutien pourrait faiblir si la frange progressiste au sein des démocrates faisait de la "sensibilité culturelle" son cheval de bataille pour la présidentielle de 2020. "Si le Parti démocrate suit sa base sur cette question, cela suggère que les indépendants vont hésiter à soutenir les démocrates", a expliqué M. Miringoff à la radio NPR. Le sondage, effectué auprès de 1.075 personnes entre le 28 novembre et le 4 décembre, illustre les divisions de la société américaine depuis l'élection de Donald Trump. Opposant déclaré au "politiquement correct", le milliardaire affuble régulièrement de sobriquets ses contradicteurs, allant même parfois jusqu'à l'insulte. Il est aussi accusé par ses détracteurs d'avoir libéré la parole raciste par sa complaisance envers l'extrême droite et ses déclarations sur l'immigration. Il a notamment qualifié les immigrés mexicains de "violeurs" et mis en garde contre une "invasion" de milliers de migrants venus d'Amérique centrale pour demander l'asile aux Etats-Unis. Une large majorité des sondés (70%) estiment également que le niveau de politesse dans les cercles du pouvoir à Washington a baissé depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2016. Mais si les démocrates rendent le président responsable de ce climat délétère (67%), les républicains accusent les médias (58%), comme le magnat de l'immobilier, qui s'en prend régulièrement aux "fake news".