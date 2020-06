Une majorité de Français souhaite qu'Edouard Philippe reste Premier ministre

Une majorité de Français (55%) souhaite qu'Edouard Philippe reste Premier ministre après sa victoire dimanche au Havre au second tour des élections municipales, selon un sondage.

44% des personnes interrogées dimanche en soirée veulent au contraire un changement de locataire à Matignon, selon une enquête Harris interactive pour TF1, LCI et RTL.

70% des sondés souhaitent un remaniement ministériel. Si celui-ci avait lieu, 67% des personnes interrogées voudraient voir au sein du nouveau gouvernement des ministres issus de la société civile et 59% des ministres d'EELV, après la vague verte qui a déferlé aux municipales.

Selon un autre sondage Ipsos Sopra Steria pour FranceTV, Radio France, LCP et Public Sénat, 43% des sondés souhaitent qu'Emmanuel Macron procède à un remaniement limité en gardant Edouard Philippe, 24% qu'il continue avec le Premier ministre et l'équipe actuelle et 33% qu'il change son chef de gouvernement.

Enquête Harris interactive réalisée en ligne le 28 juin entre 20h05 et 20h40 auprès de 2.133 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Enquête Ipsos Sopra Steria réalisée en ligne les 26 et 27 juin auprès de 3.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.