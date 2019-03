Une mine d'or illégale s'effondre en Indonésie: au moins 7 morts et des dizaines de disparus

Au moins sept personnes ont péri et des dizaines d'autres sont portées disparues dans la province indonésienne de Sulawesi du Nord, après l'effondrement d'une mine d'or illégale mardi soir, ont annoncé jeudi les autorités alors que les sauveteurs recherchent désespérément des survivants.

Dix-neuf mineurs ont été secourus depuis l'accident et les sauveteurs sont parvenus à communiquer avec des personnes toujours coincées sous les décombres. Mais les chances de retrouver des survivants diminuent à mesure que les heures passent. Les efforts des secouristes sur le site de cette mine du nord de l'archipel des Célèbes ont été compliqués par la difficulté du terrain et l'instabilité des sols.



Un homme qui avait la jambe coincée sous une énorme roche a été amputé sur place. Mais il est décédé par la suite après avoir perdu son sang, portant le bilan à sept morts. "C'est une course contre la montre", a déclaré à l'AFP Abdul Muin Paputungan, un responsable local de l'agence de gestion des catastrophes. "Les efforts des sauveteurs sont en cours mais c'est très risqué. Nous avons entendu au moins trois personnes appeler à l'aide, et nous espérons les retirer des décombres. Nous tentons de leur donner de l'eau et de la nourriture", a-t-il précisé.





"Nous redoutons que les choses empirent"



Des machines d'excavation lourdes sont disponibles, mais les secouristes n'utilisent pour l'instant que des pelles afin de ne pas mettre en danger la vie des mineurs pris au piège. "Nous ne pouvons déployer qu'un nombre limité de secouristes parce qu'il y a des crevasses et nous redoutons que les choses empirent s'il y a trop de monde sur place", a observé M. Paputungan.



L'accident a été provoqué par l'effondrement soudain de poutres et d'étais en raison de l'instabilité des sols. Plusieurs dizaines de personnes pourraient toujours être prises au piège dans cette mine de la région de Bolaang Mongondow. Cinq mineurs avaient péri en décembre dans un accident dans une mine d'or illégale de la même région. Le chiffre exact des mineurs piégés est cependant inconnu.





De nombreuses mines illégales



L'archipel indonésien compte une multitude de mines d'or illégales qui ne respectent aucune des normes de sécurité officielles. Des associations ont alerté les autorités locales des risques encourus sur ces sites et les ont appelées à faire appliquer les règles de sécurité. En 2016, 11 mineurs avaient péri dans une coulée de boue dans une mine illégale de la province de Jambi. Un an auparavant, 12 personnes étaient mortes sur l'île de Java dans l'effondrement d'un puits de mine d'or désaffecté où elles prospectaient illégalement.