Une mouche se pose sur la tête de Mike Pence en plein débat: Joe Biden se moque et jubile sur Twitter (vidéo)

Le vice-président Mike Pence a-t-il fait mouche lors de son débat mercredi soir? En tout cas, les téléspectateurs auront remarqué celle qui s'est longuement posée sur sa tête, déclenchant immédiatement une volée de messages hilares sur les réseaux sociaux -- et une opportunité en or pour son rival démocrate.

Le débat avec la sénatrice Kamala Harris était déjà bien entamé lorsqu'une mouche est venue se poser sur la chevelure blanche de M. Pence, durant environ deux minutes, sans que celui-ci ne semble s'en rendre compte.



Se vantant d'avoir eu "le meilleur siège de la soirée", un compte Twitter dédié, @MikePenceFly (Mouche de Mike Pence), a engrangé en quelques minutes plusieurs milliers d'abonnés.



Sautant sur l'occasion, l'équipe de campagne du candidat Joe Biden, dont Mme Harris est la colistière, a immédiatement cherché à tourner l'incident à son avantage.



Le compte officiel du candidat publiait une photo de M. Biden, le regard malicieux, tenant une tapette à mouches orange dans les mains, accompagnée du message: "Versez 5 dollars pour aider cette campagne à prendre son envol".



Et son site proposait à la vente des tapettes "Truth over Flies" ("La vérité plus forte que les mouches"), pour 10 dollars l'unité.



Joe Biden avait lui-même été dérangé par un animal volant lors d'un discours sur l'environnement fin septembre. "Désolé. C'était un insecte", avait-il dû expliquer après l'avoir vivement chassé de son cou.



Contrairement à cet événement-ci, le débat de mercredi n'était pourtant pas en extérieur.



Pour certains, le succès remporté par l'incident dit bien le calme des échanges, bien plus policés que ceux de la semaine passée entre les candidats Trump et Biden. Un débat durant lequel on aurait pu entendre les mouches voler?