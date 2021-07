Une multitude d'entreprises menacées par une cyberattaque "sophistiquée" aux Etats-Unis

(Belga) Des pirates informatiques ont attaqué la société américaine Kaseya pour demander une rançon à potentiellement plus de 1.000 entreprises à travers son logiciel, avec comme première conséquence directe la fermeture de 800 magasins en Suède.

L'attaque a en effet paralysé les caisses de Coop Suède, une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays, qui a dû suspendre son activité samedi. Il est difficile pour l'instant d'estimer l'ampleur de cette attaque par rançoncigiel. Appelé aussi "ransomware", ce type de programme informatique exploite des failles de sécurité d'une entreprise ou d'un individu pour paralyser ses systèmes informatiques puis exiger une rançon pour les débloquer. Kaseya, qui a qualifié samedi la cyberattaque de "sophistiquée", assure qu'elle a été circonscrite "à un très petit nombre de clients". Vendredi soir, l'entreprise avait expliqué s'être rendu compte d'un possible incident sur son logiciel VSA à la mi-journée sur la côte est-américaine, juste avant un week-end prolongé par un jour férié lundi. La société estimait alors que "moins de 40 clients dans le monde" étaient affectés. Mais ces derniers fournissent eux-mêmes des services à d'autres sociétés. Selon l'entreprise spécialisée dans la sécurité informatique Huntress Labs, "plus de 1.000 entreprises" ont été affectées par ce rançongiciel. Basée à Miami, Kaseya propose des outils informatiques aux petites et moyennes entreprises, dont l'outil VSA destiné à gérer leur réseau de serveurs, d'ordinateurs et d'imprimantes depuis une seule source. Elle revendique plus de 40.000 clients. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) "surveille de près la situation", a indiqué Eric Goldstein, responsable pour la cybersécurité au sein de l'organisme. (Belga)