Une mystérieuse boule de feu aperçue dans le ciel au Mexique (vidéo)

Des habitants du nord-est du Mexique ont levé les yeux vers 22h14 heure locale mardi 6 octobre et ont vu une boule de feu - une météorite particulièrement brillante - passer à travers l'atmosphère terrestre. Le météore a également été filmé par des caméras de sécurité et des webcams. En partie parce qu'il était visible au-dessus de la ville de Monterrey - dans l'État mexicain de Nuevo León. Les journaux de Monterrey ont rapporté que la météorite, ou le morceau de roche spatiale laissé après la chute du météore, a atterri dans une petite ville de l'État voisin de Tamaulipas, rapporte le site Earthsky.

Des boules de feu aussi brillantes que celle-ci sont courantes si l'on considère la Terre dans son ensemble. Cependant, l'observation d'une boule de feu brillante comme celle-ci peut être un événement unique dans une vie. Certaines des plus grosses roches de l'espace tombent dans l'océan chaque année, tandis que les plus petites ont tendance à se consumer complètement dans l'atmosphère terrestre.

L'automne dans l'hémisphère nord est également un bon moment pour surveiller les pluies de météores. Il y a au moins deux pluies de météores en ce moment : les Draconides et les Taurides. Cependant, les météores qui se produisent lors des pluies annuelles sont entièrement différentes des météores qui commencent sous forme de roches spatiales et qui tombent parfois au sol. Les pluies de météores proviennent de débris glacés laissés sur les orbites des comètes. Ces particules de débris ont approximativement la taille de grains de riz, et sont si fragiles qu'elles se vaporisent entièrement dans notre atmosphère, sans jamais atteindre le sol.