Une mystérieuse maladie touche des centaines de personnes en Inde

Une mystérieuse maladie a fait son apparition le weekend dernier dans une ville du sud de l'Inde, ayant provoqué la mort d'une personne et affecté déjà des centaines d'habitants qui affluaient encore par dizaines mardi dans les hôpitaux, selon les autorités qui excluent une "hystérie de masse".

Le gouvernement a dépêché une équipe médicale composée d'experts de l'Institut national de virologie, du Centre national de contrôle de maladies et de l'Institut des sciences médicales des Indes à Eluru, dans l'Etat de l'Andhra Pradesh pour enquêter sur cette maladie apparue samedi dernier provoquant des convulsions, des nausées et des douleurs chroniques.

Selon un rapport publié lundi, la maladie peut causer "une crise d'épilepsie de 3 à 5 minutes, une perte de mémoire, de l'anxiété, des vomissements, des maux de tête et de dos".

Plus de 300 personnes ont été admises dans les hôpitaux au cours du week-end, quelque 150 autres lundi et des dizaines mardi, selon les autorités. Si la plupart ont pu regagner leurs domiciles, en revanche, un homme de 45 ans est décédé dimanche. L'équipe d'experts a analysé les aliments consommés généralement tels que le riz et l'huile de cuisine, ainsi que des échantillons de sang et d'urine, sans résultats.

"Certains pensent qu'il s'agit d'une hystérie de masse, mais ce n'est pas le cas", a déclaré A.S. Ram, médecin-chef à l'hôpital gouvernemental d'Eluru, assurant que la plupart des personnes hospitalisées avaient montré de véritables symptômes.

Selon les autorités locales, la maladie pour l'heure inconnue ne se transmet pas d'une personne à l'autre.

L'Inde, confrontée à la pandémie de Covid-19, se classe au deuxième rang mondial en nombre de contaminations avec près de 10 millions de cas.

