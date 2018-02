Trump d'accord pour publier une note critiquant le FBI

Le président américain Donald Trump devrait autoriser vendredi la publication d'une note confidentielle rédigée de manière à accabler le FBI concernant des écoutes sur son équipe de campagne en 2016, malgré l'avis contraire de son propre directeur du FBI.

La bataille autour de cette note confidentielle agite la classe politique depuis plusieurs jours, les démocrates s'inquiétant d'une politisation du renseignement par le pouvoir, ainsi que des conséquences pour la légitimité des investigations du procureur spécial sur l'ingérence de la Russie dans la dernière élection, Robert Mueller.

La note - inédite - a été rédigée par le controversé président républicain de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, Devin Nunes, contre l'avis des membres démocrates de sa commission, à partir d'informations secrètes. L'objet: les écoutes mises en place par le FBI contre un membre de l'équipe de campagne Trump en 2016, dans le cadre des investigations sur les actions russes.

La conclusion de cette note, dont Devin Nunes a demandé au président Donald Trump d'autoriser la publication: le FBI s'est servi d'informations partisanes pour demander ces écoutes, en pleine campagne présidentielle. Un abus de pouvoir, accusent les républicains.

Le feu vert du président devrait venir "probablement" vendredi, a confirmé jeudi un haut responsable de l'exécutif. "Le président est d'accord. Je ne pense pas qu'elle (la note) sera expurgée. Après, ce sera entre les mains du Congrès".

La politique et le renseignement forment un mélange hautement explosif. C'est pour cette raison que la procédure moderne de mise sur écoute, réformée aux Etats-Unis après le scandale du Watergate dans les années 1970, est isolée du pouvoir politique: le FBI doit demander l'autorisation de juges d'une cour spéciale.

En démontant les étapes des investigations du FBI dans l'affaire russe, les républicains remettent en cause la neutralité de la police fédérale.

Cela a conduit à un désaccord extraordinaire entre le directeur du FBI et le président américain, qui l'a nommé. Christopher Wray, confirmé en août dernier à son poste, s'est en effet publiquement opposé à la publication du "mémo Nunes".

- Atteindre Mueller -

L'opposition démocrate croit voir clair dans le jeu des républicains: il s'agit ni plus ni moins de discréditer toute l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne, via une note rédigée, selon eux, de façon partiale et partisane.

Une enquête reprise en main l'an dernier par Robert Mueller, et qui déstabilise toute la présidence du milliardaire septuagénaire, dont des dizaines de proches et collaborateurs ont déjà été interrogés par les enquêteurs. Lui-même pourrait être appelé à s'expliquer sur une éventuelle collusion avec Moscou.

"Cela fait partie de leurs tentatives orchestrées pour saper l'enquête de Robert Mueller", a dit le sénateur démocrate Chris Coons.

Au Congrès, des républicains appellent à l'arrêt pur et simple de l'enquête du procureur spécial, en s'appuyant sur le contenu de la note Nunes.

"Toute cette enquête Mueller est une fiction qui n'aurait jamais dû être lancée", a dit le représentant républicain Matt Gaetz sur Fox News mercredi.

Le président de la Chambre, Paul Ryan, affirme pourtant l'inverse, justifiant la publication du mémo par le devoir de contrôle de l'exécutif par le pouvoir législatif. "Cette note n'est pas une mise en accusation du FBI ou du département de la Justice, et ne remet pas en question l'enquête Mueller", a-t-il martelé.

Malgré la détermination républicaine, les démocrates ont lancé une ultime tentative pour empêcher la publication de la note. Ils se sont rendu compte que la note transmise à la Maison Blanche par Devin Nunes comportait des changements, par rapport à la version adoptée par la commission lundi. Des changements "mineurs", selon M. Nunes.

Les démocrates ont demandé la démission de Devin Nunes de la présidence de la commission. Une suggestion balayée par les chefs républicains.