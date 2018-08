Une nouvelle polémique raciale enflamme le net en Afrique du Sud

(Belga) Un Sud-Africain blanc a provoqué une vive polémique mercredi après avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo de vacances dans laquelle il désigne les Noirs par une insulte raciste, énième illustration des tensions raciales qui parcourent le pays.

Chapeau de paille sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, l'homme s'y réjouit de la beauté de la plage, dont la localisation n'est pas précisée, sur laquelle il se trouve en ces termes: "mer fantastique et pas un +kaffir+ en vue". "Kaffir" est le terme le plus insultant utilisé pour désigner les Noirs sous le régime raciste de l'apartheid. Sitôt ce commentaire, anonyme, diffusé sur Twitter, le parti des Combattants pour la liberté économique (EFF, gauche radicale) a lancé aux internautes un appel à l'aide électronique qui a rapidement permis d'identifier leur auteur. Son adresse, une photo de son domicile et même son numéro de téléphone ont été largement diffusés. L'homme, présenté comme Adam Catzavelos, était mercredi la cible de toutes les critiques. "C'est absolument inacceptable", a tweeté la ministre de la Culture Nathi Mthethwa, "nous devons travailler tous ensemble pour isoler les racistes et reporter leurs propos à la justice". "Les commentaires de #AdamCatzavelo sont dégoûtants, racistes et contraires aux valeurs que les Africains du Sud de toutes les races défendent", a renchéri le chef de l'Alliance démocratique (DA, opposition), Mmusi Maimane. Selon les médias locaux, l'auteur de la vidéo a été licencié mercredi de son entreprise. Même sa famille a pris ses distances avec lui en s'affirmant "choquée" par ses propos. "Nous nous désolidarisons totalement des sentiments exprimés", a-t-elle dit dans un communiqué. Les EFF ont de leur côté annoncé leur intention de porter plainte contre lui. Un quart de siècle après la fin officielle de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste déchirée par les tensions raciales. Il y a quelques mois, une agente immobilière blanche de 49 ans, Vicky Momberg, avait été condamnée à deux ans de prison ferme, pour avoir traité un agent de police noir de "kaffir", une peine d'une sévérité inédite dans le pays. (Belga)