Une panne d'internet mondiale causée dimanche par une entreprise américaine

L'entreprise américaine de télécommunications CenturyLink a connu dimanche une panne de réseau de plusieurs heures affectant des sites web, des plateformes de streaming et de jeux vidéos aux Etats-Unis et en Europe, et notamment des retransmissions en ligne des matchs de Ligue 1 en France.

"Le 30 août, des clients dans différents marchés internationaux ont été touchés par une panne à travers notre réseau", a affirmé la société contactée par l'AFP.

"Nous pouvons désormais confirmer que tous les services ont été restaurés à 11H12 (15H12 GMT)", a dit CenturyLink.

Selon le site Downdetector, la panne a duré plus de cinq heures.

Au moins 10.000 clients de l'entreprise basée à Monroe en Louisiane ont souffert de problèmes de connexion pendant plusieurs heures, selon Downdetector.

Parmi eux se trouvent des sites majeurs comme Amazon, eBay, Starbucks ou encore les plateformes de streaming Hulu et celles de jeux vidéos PlayStation network et XBox Live.

En France, les abonnés de Téléfoot se sont retrouvés avec un écran noir sur les applications de la chaîne, ce qui a affecté la diffusion de matchs de Ligue 1.

Si CenturyLink n'a pas précisé la raison de cette panne, celle-ci pourrait être liée à des problèmes dans le réseau de l'un de ses centres de données, selon le site de la société.

En 2018, CenturyLink avait aussi été victime d'un bug massif affectant les distributeurs de billets et les appels d'urgence (911) aux Etats-Unis.