Une passagère accouche en plein vol Casablanca-Montréal

Une passagère a accouché dimanche d'une fille dans un avion reliant Casablanca à Montréal, quelques minutes avant l'atterrissage, a annoncé lundi la compagnie Royal Air Maroc (RAM). "Canadienne d'origine marocaine et enceinte de sept mois, la passagère avait ressenti les premières contractions quelques heures après le décollage", a indiqué la RAM dans un communiqué. Le personnel navigant et une passagère, médecin interne de profession, sont intervenus pour réaliser "avec succès" l'opération d'accouchement, a précisé la compagnie publique. Selon la RAM, la mère et son bébé se portent bien et ont été transportés à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal.