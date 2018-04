New York: un mort et quatre pompiers blessés dans un incendie à la Trump Tower

Un homme de 67 ans est mort et quatre personnes ont été blessées samedi dans un incendie qui s'est déclaré samedi au 50e étage de la Trump Tower de New York et qui a pu être maîtrisé, ont indiqué la police et les pompiers de la ville.





Un marchand d'art retrouvé inconscient



Selon la police de New York, la personne décédée, Todd Brassner, était un résident de cette tour, une des plus célèbres de Manhattan, qui appartient au président américain Donald Trump.



La victime, un marchand d'art selon les médias américains, avait été retrouvé inconscient. Il a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. Quatre pompiers ont par ailleurs été blessés mais leurs vies ne sont pas en danger, selon les services de secours de la ville.



"C'était un feu difficile. L'appartement est grand, nous étions au 50e étage. Et il y avait beaucoup de fumée dans le reste de l'immeuble", a commenté le service des pompiers.





Une tour aux locataires célèbres



L'incendie a débuté à 18H00 locales (minuit en Belgique) dans ce gratte-ciel de 58 étages situé à Manhattan. Construit dans les années 1980, l'édifice abrite les locaux de la Trump organisation, ainsi que les appartements du président américain et du footballeur Cristiano Ronaldo. La tour a connu dans le passé d'autres locataires célèbres, comme le chanteur Michael Jackson ou le réalisateur Steven Spielberg.



"Le feu à la Trump tower est terminé (...) Les hommes (et les femmes pompiers) ont fait un super travail. MERCI!", a déclaré Donald Trump dans un tweet.



Les rues adjacentes à la Trump Tower ont été fermées, tandis que des touristes prenaient de loin des photos.