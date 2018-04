Une personne perd la vie lors d'un incendie dans la Trump Tower à New York

Un incendie qui s'est déclaré samedi au 50e étage de la Trump Tower de New York a fait un mort et cinq blessés, ont indiqué la police et les pompiers de la ville.



Selon la police de New York, la personne décedée est un homme âgé de 67 ans. Parmi les cinq blessés, quatre sont des pompiers, selon le service des pompiers de la ville.



La vie des blessés n'est pas en danger et l'incendie a été maîtrisé, a-t-on précisé.



Propriétaire de l'immeuble, le président Donald Trump a félicité et remercié les pompiers pour leur "excellent travail".