Cleo, une petite Australienne de 4 ans, retrouvée plus de deux semaines après sa disparition

Une fillette australienne de quatre ans, disparue le 16 octobre alors qu'elle campait avec ses parents, a été retrouvée mercredi "saine et sauve" dans une maison, a annoncé la police.



Cleo Smith avait disparu alors qu'elle campait avec sa famille en Australie-Occidentale. D'importantes recherches aériennes, maritimes et terrestres impliquant une centaine de policiers avaient aussitôt été déclenchées.



La fillette a été retrouvée par la police dans une maison fermée à clé de Carnarvon, près de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois 18 jours auparavant, a indiqué la police.



"Un des officiers l'a prise dans ses bras et lui a demandé +quel est ton nom+", a expliqué le commissaire adjoint de la police, Col Blanch. La petite fille lui a alors répondu "Je m'appelle Cleo".



La police, qui a forcé vers 01H00 du matin l'entrée de la maison où elle se trouvait, a indiqué avoir arrêté un homme pour l'interroger.



Il est âgé de 36 ans et n'a aucun lien avec la famille, a précisé le commissaire Chris Dawson, de la police d'Australie-Occidentale.



Cleo a rejoint ses parents peu de temps après. "Notre famille est à nouveau au complet", s'est réjouie sa mère, Ellie Smith, dans un message accompagnant une photo de sa fille publiée sur Instagram.



Elle avait raconté son immense désespoir quand elle a découvert à 6 heures du matin que la tente familiale était ouverte et que sa fille aînée avait disparu.



Ses déclarations ont suscité un immense élan de solidarité à travers toute l'Australie.



Sur une radio, le commissaire Blanch a qualifié ce sauvetage de "tout simplement incroyable". "C'est très rare. C'est quelque chose que nous espérions de tout coeur et c'est devenu réalité".



Depuis deux semaines, les recherches pour retrouver Cleo étaient suivies par le pays tout entier. Suite aux retrouvailles entre la petite fille et ses parents, de nombreux Australiens ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux.



La police n'a donné aucune précision sur les circonstances exactes de la disparition de Cloe ni sur la manière dont elle a été retrouvée.



"Nous avions suivi de nombreuses pistes et cela nous a conduit à la maison d'un particulier", a simplement déclaré M. Dawson à la radio ABC.



"La fillette est aussi bien que ce que nous pouvions espérer dans de pareilles circonstances", a-t-il ajouté.



Elle a été prise en charge par une équipe médicale.



La police avait offert le mois dernier une prime d'un million de dollars australiens (640.000 euros) pour toute information qui aiderait à retrouver Cleo.



Au moment de sa disparition, le commissaire Rod Wilde avait déclaré que l'enquête laissait présumer "qu'elle a été enlevée dans la tente" et que les autorités

avaient des raisons de craindre pour sa sécurité.