Une petite fille de 6 ans disparue depuis 2 ans retrouvée vivante aux Etats-Unis: elle se trouvait dans une pièce secrète

Aux Etats-Unis, une petite fille de 6 ans, qui était portée disparue depuis 2 ans, a été retrouvée vivante. Placée dans une famille d'accueil, elle avait été enlevée par ses parents biologiques et cachée depuis dans une pièce secrète chez son grand-père à Saugerties, aux Etats-Unis. Lundi, grâce à une nouvelle information, les enquêteurs ont fouillé la maison. Après 4 heures de recherches, ils ont trouvé Paislee dans une trappe sous les escaliers menant à la cave.



"Un enquêteur a pris une lampe de poche et a regardé entre les fissures entre les marches. Il a vu ce qu’il pensait être une couverture. Ils ont alors utilisé un outil d’effraction et ils ont commencé à arracher les marches de l’escalier. À un moment donné, ils ont vu de petits pieds", Explique Joseph Sinagra, chef de la police de Saugerties.



Paislee est en bonne santé, mais elle n’a pas été à l’école pendant deux ans. Ses parents et son grand-père paraîtront tous les trois devant un tribunal mercredi. Dans le quartier, les voisins sont stupéfaits. "Oh mon Dieu, je ne peux pas croire cela, tout était aussi normal que possible sauf le fait qu’ils ont un équipement de terrain de jeux et pas d’enfant. Je n’ai jamais vu la petite fille dehors et je suis ici tout le temps, car je suis à la retraite", raconte Annette Wrolsen, une voisine.



La petite fille a été rendue à ses parents adoptifs où elle va rejoindre sa soeur ainée.