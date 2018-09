Une première éclatante pour le nouveau maestro du philharmonique de New York

Le chef d'orchestre néerlandais Jaap van Zweden a donné le la pour sa première à l'Orchestre philharmonique de New York: le 26ème directeur musical de la célèbre institution américaine a le goût de la nouveauté et du changement.

A la baguette jeudi soir, le maestro a, pour ses premiers pas au sein du prestigieux Lincoln Center au coeur de Manhattan, mis en musique une oeuvre expérimentale défiant les barrières physiques de la musique.

Dans "Filament", la compositrice américaine Ashley Fure propose des murmures envoûtants de quinze "voix mouvantes".

Résultat jeudi soir, un choeur circulait à travers le hall avec des mégaphones, des balcons à l'orchestre, dans une procession méditative.

La compositrice de 36 ans, qui étudie la relation entre la musique et les déplacements au Dartmouth College, une université du New Hampshire, a créé un effet tout à fait bluffant pour l'auditoire, avec un son virevoltant, tantôt lunaire tantôt chaleureux et intimiste.

La soliste de basson Rebekah Heller s'est installée aux côtés des spectateurs, tous sur leur 31. Elle tenait son instrument comme une guitare et frappait sa langue contre le tube de son basson.

Après "Filament", Van Zweden est revenu aux classiques, avec Ravel et Stravinsky avant de jouer, pour le rappel, La chevauchée des Walkyries de Wagner, au grand bonheur des spectateurs.

"Je pense que le philharmonique de New York est encore un orchestre qui montre l'exemple dans le monde en apportant de nouvelles musiques", a confié à l'AFP le quinquagénaire.

"Au moins nous avons tenté d'assurer un équilibre sain entre les nouvelles oeuvres et les anciennes, et le philharmonique de New York a cette obligation, je crois, et un passé riche histoire de nouvelles pièce".

Autre nouveauté programmée plus tard cette saison pour l'Orchestre philharmonique de New York, des billets à cinq dollars proposés aux personnels de secours et à ceux liés au service public notamment, afin de diversifier le profil de ses spectateurs.

Il n'y aura finalement pas de tournée de l'Orchestre aux Etats-Unis cette saison, selon nouveau directeur musical de l'Orchestre, ni de tournée internationale: "On est probablement l'orchestre au monde à qui l'on demande le plus de venir jouer".

Pour M. Van Zweden, l'important est "d'abord de satisfaire son public dans sa propre ville".

"Si on peut atteindre cela, alors nous voyagerons à nouveau, autant qu'on nous le réclamera".