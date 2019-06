Une rencontre historique: Kim Jong Un a accepté l'invitation impromptue de Donald Trump

Le président américain Donald Trump est arrivé dimanche dans la Zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées, juste avant une rencontre historique attendue avec le numéro un nord-coréen Kim Jong Un.

M. Kim a accepté à la dernière minute une invitation impromptue du président américain à venir le rencontrer dans la DMZ, au moment où le rapprochement entre les deux pays donne des signes de blocage en raison de leur différend sur le programme nucléaire de Pyongyang.



Accompagné par le président sud-coréen Moon Jae-in et des militaires américains, Donald Trump a gagné une plateforme depuis laquelle il est possible d'observer le territoire nord-coréen.



La Corée du Sud a fait savoir peu de temps auparavant que Kim Jong Un avait accepté l'invitation lancée samedi à l'improviste par Donald Trump de venir lui dire "bonjour" à la frontière.



Aucun président américain avant lui n'a rencontré le plus haut dirigeant du Nord à la frontière héritée de la guerre froide.