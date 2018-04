Une salle de fitness saoudienne fermée à cause d'une vidéo jugée indécente

(Belga) "Nous ne tolérerons pas cela", a déclaré sur Twitter le chef de l'autorité saoudienne chargée des sports, Turki al-Sheikh, un conseiller du prince héritier Mohammed ben Salmane, en référence à une vidéo partagée sur le net et présentant une jeune femme non voilée pratiquant la boxe. M. al-Sheikh a également demandé que des poursuites soient engagées contre les auteurs de cette vidéo.

Les autorités saoudiennes ont ordonné vendredi la fermeture d'une salle de fitness pour femmes à Riyad, à cause d'une vidéo promotionnelle où apparaît une femme en tenue sportive particulièrement moulante. Les autorités estiment que les images litigieuses peuvent "corrompre la morale publique". Sur cette vidéo - qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux mais que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante - on voit une femme aux cheveux découverts en train de frapper un sac de boxe dans un gymnase. Le port de l'abaya, un habit noir recouvrant tout le corps, est obligatoire en public pour les femmes dans le royaume ultraconservateur. En juillet dernier, une femme avait été interrogée par la police après être apparue dans une série de vidéos postées sur Snapchat, et où on la voyait sans voile, vêtue d'une minijupe et d'un tee-shirt court. Elle a finalement été libérée sans être inculpée. Le prince héritier Mohammed ben Salmane a entrepris depuis l'an dernier de profondes réformes sociétales dans le royaume ultra-conservateur. Les femmes ont obtenu l'autorisation de conduire à partir de juin 2018. Des Saoudiennes ont célébré la fête nationale mêlées aux hommes et elles ont pu assister à des matches de football. Et en février, un haut dignitaire religieux saoudien a estimé que les Saoudiennes ne devraient pas être contraintes de porter en public l'abaya, une robe ample destinée à masquer leurs formes. Le gouvernement cherche également à relancer le sport féminin et s'oriente vers des cours d'éducation physique obligatoires pour les filles. Mais les femmes saoudiennes continuent à être placées sous la tutelle de leur père, de leur mari ou de leur frère: elles n'ont toujours pas le droit de voyager, d'étudier ou de travailler sans l'autorisation de leur tuteur masculin.