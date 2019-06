Une série d'attentats déjoués au Niger

(Belga) Une série d'attentats contre la capitale Niamey et Diffa, la grande ville du sud-est, ont été déjoués ce week-end au Niger, a annoncé lundi le gouvernement.

Samedi après-midi, "un groupe de cinq personnes dont deux terroristes avérés a été arrêté au quartier aéroport (qui abrite l'aéroport international de Niamey)". "Ces terroristes avaient l'intention de perpétrer des attentats dans la ville de Niamey ou ses environs", selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense lu à la radio d'Etat. Le communiqué n'a fourni aucun détail sur l'identité de ces personnes ni sur leurs cibles. Deux autres attaques ont été déjouées à Diffa dimanche, selon le ministère de la Défense, qui a confirmé des informations données lundi matin par des autorités locales, qui incriminaient le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Ville de 200.000 habitants, Diffa est située à quelques kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. "Dans la nuit du 2 au 3 juin (de dimanche à lundi), quatre autres kamikazes ont été neutralisés, dont un au dépôt de la Sonidep (Société nigérienne des dépôts pétroliers, publique) de la ville de Diffa et trois à l'aéroport avec leurs ceintures d'explosifs et des fusils Kalachnikov AK 47", selon le communiqué. Une source municipale avait indiqué à l'AFP que "quatre kamikazes de BH (Boko Haram)" avaient été tués "à côté de la Sonidep". "Il n'y a pas de doute, les dépôts de la Sonidep", où sont stockés les réserves d'hydrocarbures de la région, "étaient bien leur cible, heureusement qu'ils ont été stoppés à temps", avait déclaré un élu local à l'AFP. Dimanche matin, toujours à Diffa, c'est une attaque contre une église qui a été évitée. "Dans la matinée du dimanche, une tentative d'attaque kamikaze contre une église a été déjouée dans la ville de Diffa. Le kamikaze et son guide ont été arrêtés devant l'église, ils étaient en possession d'une ceinture d'explosifs avec son dispositif de mise à feu, et d'un pistolet automatique avec un chargeur de 13 cartouches", selon le communiqué du ministère, corroborant les déclarations de l'élu local à l'AFP lundi matin. (Belga)