Diffuser de la publicité depuis l'espace, c'est le projet d'une société russe. Une idée folle qui pourrait voir le jour d'ici quelques années. Comment? Un panneau publicitaire géant composé de satellites permettrait aux marques d'être visible dans le monde entier. Mais ce projet est-il réaliste? Peut-on faire ce qu'on veut dans le ciel?

C'est une idée qui risque de ne pas plaire à tout le monde. La start-up russe Start Rocket a inventé un nouveau concept: faire de notre ciel un espace publicitaire.

Son projet, baptisé Orbital Display consistera à envoyer des séries de nano-satellites (des "cubesats") dans l'espace atmosphérique. De grandes toiles se déploieront de chaque satellite jusqu'à former un mot ou une image.

Un parti pris totalement assumé par Vlad Sitnikov, l'entrepreneur russe qui affirme, sur son site, que "nous sommes gouvernés par les marques et les événements". Parce que oui, son projet concernera plusieurs types de diffusion: outre la publicité (Coca-Cola, Mercedes, Supreme...), des événements (comme le Super-Bowl ou la Coupe du monde de football) et des messages d'alerte (sur le Brexit, le mur mexicain...) pourront également être diffusés.

Une fois en place, ces satellites pourront diffuser jusqu'à 3 à 4 messages par jour, visibles par une grande partie de la planète, dès que le Soleil l'éclairera (ils seront donc invisibles la nuit). Le décollage des premiers satellites devrait avoir lieu d'ici 2020, pour un début de mise en service l'année suivante.

De leur côté, les scientifiques ne sont pas convaincus par le projet. Ils craignent non seulement une trop grande pollution lumineuse et spatiale, mais aussi une gêne pour les observations astronomiques notamment à cause d'interférences entre les rayons de lumière diffusés par le panneaux et la collecte d'images de l'espace.