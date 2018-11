Une soirée dans une synagogue de Brooklyn annulée après des graffitis antisémites

(Belga) Une soirée pré-électorale organisée par l'actrice américaine Ilana Glazer dans une synagogue de Brooklyn, à New York, a été annulée jeudi soir après que la police a retrouvé plusieurs graffitis antisémites dans le bâtiment.

La police new-yorkaise a confirmé vendredi avoir reçu la veille au soir un appel d'urgence pour signaler "plusieurs graffitis au marqueur noir" dans la synagogue de Union Temple, toute proche du grand parc de Brooklyn, Prospect Park, cinq jours après l'assassinat de 11 Juifs dans une synagogue de Pittsburgh, l'attaque antisémite la plus meurtrière jamais connue aux Etats-Unis. Le suspect de la fusillade, Robert Bowers, a indiqué après son arrestation vouloir "tuer des Juifs". Il avait posté de nombreux messages antisémites sur les réseaux sociaux. La police n'a pas confirmé la teneur des graffitis de Brooklyn, indiquant simplement avoir ouvert une enquête, qui n'a débouché pour l'instant sur aucune arrestation. Un des graffitis appelait à "tuer tous les Juifs", selon le New York Post. Ilana Glazer, connue notamment pour son rôle dans la série "Broad City", devait interviewer des candidats à des mandats locaux lors d'une soirée destinée à dynamiser la participation aux élections législatives de mi-mandat de mardi. L'actrice de 31 ans a annoncé l'annulation de l'événement, qui devait commencer juste après que les graffitis ont été découverts. "Elle n'était pas à l'aise avec l'idée de laisser entrer 200 personnes dans un espace clos", a déclaré une personne qui avait acheté des billets pour la soirée, Kathryn Gonzalez, sur sa page Facebook. Les incidents antisémites aux Etats-Unis en général, et à New York en particulier, qui compte plus de 1 million de Juifs, sont en nette hausse depuis 2016. En février dernier, l'Anti-Defamation League, une organisation qui lutte contre l'antisémitisme et les discriminations, avait publié un rapport recensant une hausse de 57% des incidents antisémites aux Etats-Unis en 2017, la plus forte augmentation annuelle enregistrée depuis les années 1970. (Belga)