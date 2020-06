Une source lumineuse inexpliquée surprend en pleine nuit les habitants de Téhéran (vidéos)

Un éclair inexpliqué a été aperçu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le ciel de Téhéran, selon des images largement partagées sur les réseaux sociaux, a indiqué l'agence de presse iranienne Fars.

"Dans les heures qui ont suivi minuit vendredi, nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux ont rapporté avoir vu une lumière orange dans la partie Est de Téhéran", a indiqué Fars, agence proche des ultraconservateurs.



"Sur les vidéos envoyées par les lecteurs, cette lumière est visible quelques secondes", a expliqué l'agence, précisant qu'elle cherchait à en savoir plus auprès des autorités.



Fars a ajouté dans un second temps que l'éclair avait été provoqué par "l'explosion d'un réservoir de gaz industriel" près d'installations du ministère de la Défense.



L'agence a cité une "source bien informée" selon laquelle le site de l'incident n'appartenait pas à l'armée. "Devant l'entrée de la zone militaire de Parchin, il n'y a pas de mouvement ni d'allées et venues de véhicules de pompiers ou de secours", a noté Fars.



Une autre agence de presse, Mehr, a rapporté qu'un "son terrible" avait été entendu.



"La cause de ce son et de cette lumière n'est pas encore connue, mais il a été clairement entendu à Pardis, à Bumahen et dans des zones proches" de la capitale iranienne.



La télévision d'Etat a indiqué que plusieurs institutions enquêtaient sur le phénomène. D'après Fars, la police en fait partie.



