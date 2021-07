Une star de TikTok meurt en direct suite à une chute de 43 mètres

Xiao Qiumei, une jeune influence chinoise, est décédée alors qu’elle semblait filmer du haut d’une grue.

Xiao Qiumei, 23 ans, a fait une chute mortelle ce mardi 20 juillet, alors qu’elle semblait être sur son lieu de travail en train de se filmer. La jeune femme, opératrice de grue, était suivie par plus de 100.000 personnes sur le réseau social TikTok.



Dans son ultime vidéo, Xiao Qiumei apparait en train de danser dans ce qui ressemble à une cabine de grue. Son smartphone pivote et chute de 43 mètres, relate The Sun. On entend également un cri sur les images.



La famille de Xiao Qiumei a confirmé que la jeune femme était morte des suites d’une chute, mais a affirmé qu’elle a simplement manqué une marche. Selon ses proches, Xiao Qiumei était "très professionnelle" et "gardait toujours son téléphone dans son sac quand elle travaillait".

Le 10 juillet, une autre influenceuse, Sophia Cheung, 32 ans, était décédée dans sa quête de photos sensationnelles. Elle se trouvait au bord d’une cascade lorsqu’elle a glissé sur un rocher et chuté 5 mètres plus bas.