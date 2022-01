Une tempête de neige s'abat sur la capitale américaine et sa région

Après une saison des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, une tempête de neige balayait lundi Washington et sa région, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt des bus, et accentuant les perturbations du trafic aérien.

Dôme du Capitole enneigé, Maison Blanche sous un manteau blanc de flocons: entre 12 et plus de 25 cm de neige devraient tomber sur la capitale américaine, ont averti les services météorologiques américains, plaçant la ville, ainsi que l'Etat voisin de Virginie sous une alerte tempête hivernale jusqu'à 16H00 (21H00 GMT).

"Préparez-vous à des routes enneigées et glissantes, rendant la circulation difficile", ont-ils ajouté dans un bulletin.

La tempête hivernale qui balaie une bonne partie de la côte Est américaine, avec des vents violents s'ajoutant aux fortes chutes de neige, pourrait aussi entraîner des "coupures de courant disséminées", et de potentiels "orages de neige" et "inondations", ont précisé les services météorologiques du pays.

Face aux éléments, le gouvernement a annoncé la fermeture des services fédéraux dans la ville de Washington, entraînant l'annulation de la conférence de presse quotidienne de la Maison Blanche tandis que le seul vote de la journée prévu au Sénat devrait être annulé et reporté à mardi.

La ville de Washington a par ailleurs annoncé l'arrêt de la circulation des bus, ainsi que la fermeture des centres de dépistage du Covid-19 et la suspension de la distribution des tests rapides.

De nombreuses écoles étaient aussi fermées lundi à cause de la neige à travers la région de Washington, du Maryland et de la Virginie.

La tempête hivernale a par ailleurs accentué le chaos qui régnait déjà dans le trafic aérien aux Etats-Unis depuis des semaines à cause de la flambée de contaminations dues au variant omicron.

L'aéroport national Ronald-Reagan et l'aéroport Washington-Dulles, ainsi que celui de Baltimore affichaient notamment de nombreuses annulations de vols, selon le site Flightaware.

A 11H00 lundi (16H00 GMT), au moins 2.164 vols intérieurs ou internationaux au départ ou à destination des Etats-Unis avaient été annulés, soit presque autant que les 2.650 vols annulés dimanche et les 2.570 vols annulés samedi, selon la même source.

Cela représente plus de la moitié des près de 3.641 vols annulés au niveau mondial à la même heure.

La tempête hivernale s'ajoute au très contagieux variant Omicron qui empêche de nombreux pilotes ou membres du personnel navigant ou au sol, malades ou cas contact, de venir travailler.