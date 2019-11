Une tenancière américaine tente de prouver que son restaurant est hanté: des caméras de surveillance filment une silhouette fantomatique (vidéo)

Certains employés de l'Iberian Rooster de Saint-Petersbourg (Floride) sont inquiets : leur lieu de travail serait hanté. "J'ai certainement vu des orbes", a déclaré Jennifer Sagedy, la tenancière du bar, à la NBC. Elle a également déclaré que lorsqu'elle était seule au restaurant, en particulier au sous-sol, elle avait l'impression d'être surveillée par quelque chose ou par quelqu'un.



La bizarrerie ne s'arrête pas là. En effet, des images des caméras de surveillance montrent un plat de pâtisserie tomber mystérieusement d'un comptoir. Les employés ont fait appel à des "experts paranormaux" pour vérifier le restaurant. "On a l'impression que quelque chose se passait dès que nous avions franchi la porte", a déclaré Liz Reed, cofondatrice de la Paranormal Society of Bradenton.



Après avoir étudié l'établissement, Reed a déclaré qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose. "Nous savons qu'il y a de l'activité en cours", a-t-elle déclaré. "Nous voulons juste savoir qui et ce que c'est", conclut-elle.