Une toile de Churchill adjugée plus de 8 millions d'euros à Londres

(Belga) Le plus célèbre des tableaux peints pas l'ancien Premier ministre britannique de Winston Churchill (1874-1965), a été adjugée lundi à Londres pour 7 millions de livres sterling (8,1 millions d'euros) par la maison de ventes Christie's.

"La tour de la mosquée Koutoubia" (1943), tableau peint à l'occasion d'une visite officielle pendant la Seconde Guerre mondiale, a ainsi pulvérisé les estimations (de 1,7 à 2,8 millions d'euros). L'huile sur toile mise en vente par l'actrice américaine Angelina Jolie est considérée "comme le tableau le plus important de Sir Winston Churchill" en raison de son "imbrication dans l'histoire du XXe siècle", a souligné l'historien d'art britannique Barry Phipps dans le catalogue. Churchill l'avait à l'époque offert à l'époque à Roosevelt. Vendu par un des fils Roosevelt dans les années 1950, le tableau change plusieurs fois de mains, avant d'atterrir en 2011 dans la collection du couple hollywoodien Angelina Jolie et Brad Pitt. Lors de la même vente, un autre tableau de Churchill ont fait s'envoler les enchères: un paysage de Marrakech adjugé 1,55 million de livres (1,8 million d'euros) alors qu'il était estimé entre 300.000 et 500.000 livres. (Belga)