Une tornade accompagnée de grêlons a dévasté plusieurs villages et villes dans le Sud-Est de la République tchèque

Au moins cinq personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées en raison d'une tornade accompagnée de grêlons qui a dévasté jeudi soir plusieurs villages et villes dans le Sud-Est de la République tchèque, ont indiqué vendredi les services de secours.



"C'est l'enfer sur terre", a déclaré le gouverneur régional Jan Grolich après avoir visité la zone touchée. Selon lui, les secouristes ont procédé à des recherches dans "99%" des villages affectés et ne s'attendent pas à trouver de nouveaux corps. Un porte-parole de la police locale a confirmé la mort de cinq personnes ainsi que l'hospitalisation de 63 blessés dont dix grièvement atteints. De nouveaux appels de personnes blessées continuent d'arriver, a souligné Hedvika Kropackova, porte-parole des services locaux d'urgence. L'armée a été déployée pour contribuer aux recherches et des secouristes venus d'Autriche et de Slovaquie voisines participent aux opérations.



La tornade, avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis, a frappé plusieurs villes et villages dont Hodonin, à la frontière avec la Slovaquie. Dans cette ville, une maison de retraite ainsi que le zoo local ont été détruits. "Nous déménageons les résidents de la maison de retraite dans un hôtel de la ville", ont déclaré sur Facebook les responsables d'Hodonin. La région a également subi des coupures de courant de grande ampleur, avec 78.000 foyers et entreprises privés d'électricité vendredi matin. Le trafic a dû être interrompu sur une importante autoroute reliant Prague à Bratislava.



Dans cette région vinicole, les vignobles ont subi de gros dommages. Le château de la ville de Valtice, qui fait partie du paysage culturel de Lednice-Valtice classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a également été touché. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des bâtiments détruits, des arbres arrachés, ainsi que des incendies.



Plus de mille maisons touchées



Le ministre de l'Intérieur, Jan Hamacek, a déclaré que plus de 1.000 maisons avaient été touchées par la tempête. Marek Babisz, l'adjoint au maire du village de Hrusky durement frappé par la tornade, a déclaré à l'AFP que la moitié de son village avait été rasée. Des spécialistes vérifient maintenant la partie du village la plus touchée "pour déterminer quelles maisons seront démolies et lesquelles peuvent être sauvées", a-t-il déclaré. L'église de Hrusky a perdu dans la tornade son beffroi et son toit. Le nettoyage est en cours dans la partie la moins touchée du village, avec des camions-conteneurs qui arrivent et repartent pleins de débris. "Nous essayons maintenant d'assurer qu'il y ait de la nourriture et de l'eau pour tout le monde afin qu'ils puissent manger au moins un peu", a déclaré M. Babisz.



La présidente slovaque Zuzana Caputova a exprimé ses condoléances et souhaité "beaucoup de force" aux Tchèques, sur Facebook. Les intempéries en République tchèque ont obligé le Premier ministre Andrej Babis à rester à Bruxelles après un sommet européen en raison des dangers qu'aurait représenté un atterrissage à Prague.



En Pologne voisine, une tornade a frappé également jeudi la province méridionale de Malopolska, endommageant des toits et blessant une personne, selon des médias locaux. Les tornades sont rares en République tchèque. La dernière en date de taille notable remonte à 2004 et avait endommagé une cinquantaine de maisons dans la ville de Litovel (Est).