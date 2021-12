Une tornade frappe une maison de repos américaine: au moins deux morts, des blessés graves

Au moins deux personnes ont été tuées et cinq autres grièvement blessées dans la petite ville de Monette, dans l'État américain de l'Arkansas, après qu'une tornade a détruit une maison de repos vendredi soir. Selon les médias locaux, une vingtaine de résidents sont coincés sous les décombres de l'immeuble, partiellement effondré.



D'autres bâtiments de la localité auraient également été gravement endommagés par cet épisode météorologique. Le service météorologique américain avait émis vendredi des alertes à la tornade pour plusieurs États du sud des États-Unis. Une forte tempête se déplace actuellement des Montagnes Rocheuses à travers la région vers le Midwest. Les États de l'Arkansas, du Tennessee, du Kentucky et de l'Indiana sont les plus exposés.