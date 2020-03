Une touriste britannique se fait sortir de force de la piscine de son hôtel: elle ne respectait pas la quarantaine (vidéo)

À Tenerife, aux Canaries, une touriste britannique a dû être sortie de force de la piscine par la police parce qu'elle violait les règles de la quarantaine imposée dans son hôtel. Dans une vidéo postée sur Facebook, on peut voir la touriste en bikini profiter toute seule du bassin jusqu'à ce qu'un homme — qui s'avérera plus tard être un policier – saute à l'eau pour l'en sortir manu militari.



La cliente de l'hôtel se plaignait d'être enfermée depuis une semaine dans sa chambre et réclamait à l'hôtel un "upgrade", et même "une suite". "On aimerait tous un upgrade, ma chérie", ironise la personne qui a filmé la vidéo. "Vache stupide. Elle est vraiment bête", ajoute-t-elle.



Sur les réseaux sociaux, la touriste britannique ne suscite guère plus de compassion. "Absolument choquant, honte à elle", écrit l'un. "Ça lui servira de leçon", ajoute un autre. Le confinement est toujours en cours dans l'hôtel.