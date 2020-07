Une usine de feux d'artifice explose en Turquie: au moins 2 morts et 73 blessés

Au moins deux personnes ont été tuées et plus de 70 blessées vendredi par une puissante explosion survenue dans une usine de feux d'artifice en Turquie, ont annoncé les autorités.

L'explosion, qualifiée d'"accident industriel" par les secouristes, est survenue en fin de matinée à Hendek, dans la province de Sakarya, dans le nord-ouest de la Turquie. "Nous avons deux décès et 73 blessés", a déclaré le ministre de la Santé Fahrettin Koca. Selon le gouverneur de Sakarya, Oktay Kaldirim, entre 150 et 200 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'usine au moment de l'explosion.



Un impressionnant champignon de fumée blanche s'élevait à plusieurs centaines de mètres dans le ciel au son du crépitement des feux d'artifice dans l'usine, selon les images diffusées par les chaînes de télévision turques.



D'après des témoins cités par les médias locaux, la détonation a été ressentie dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres, certains habitants ayant d'abord cru qu'il s'agissait d'un séisme.



L'intervention des secours était compliquée par les explosions qui continuent de se produire, selon le gouverneur Kaldirim. Signe de la préoccupation des autorités, le président Recep Tayyip Erdogan a dépêché trois ministres sur place.



En 2009 et 2014, deux explosions s'étaient déjà produites dans la même usine, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, selon les médias turcs.