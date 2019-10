Une violente vidéo parodique de Trump en tueur suscite l'indignation

(Belga) La révélation de la diffusion, par un groupe pro-Trump, d'une vidéo parodique montrant le président américain tirant sur des journalistes et des opposants politiques a suscité une vague de réactions indignées à travers les Etats-Unis.

Toujours très attentif à l'actualité et toujours très présent sur Twitter, le milliardaire républicain n'avait pas personnellement réagi lundi en milieu de journée. Sa porte-parole, Stephanie Grisham, a indiqué qu'il n'avait pas encore vu la vidéo mais que, sur la base de tout ce qu'il a entendu, il la condamnait "fermement". Au-delà de la violence de ces images, les attaques verbales du locataire de la Maison Blanche envers les journalistes, régulièrement qualifiés d'"ennemis du peuple", donnent à cet incident un relief particulier. En juillet 2017, M. Trump avait lui-même tweeté une vidéo mettant en scène un assaut contre des journalistes, même si elle était infiniment moins violente.On y voyait l'ancien homme d'affaires de New York, en costume-cravate, au bord d'un ring de catch, en train de rouer de coups un homme dont le visage avait été remplacé par le logo de la chaîne CNN. "Donald Trump utilise son compte Twitter pour inciter à la haine et à la violence. Il menace ceux qui lui réclament de comptes", s'est indignée Kamala Harris, candidate à la primaire démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2020. "Alors est-ce une surprise que ce genre de (vidéos) surgissent ? Non. Trump met des vies en jeu avec son comportement dangereux". La vidéo, dont la projection lors d'une conférence organisée dans un club de golf Trump à Miami a été révélée par le New York Times, est d'une grande violence. Selon l'organisateur de l'événement, intitulé "American Priority", le clip a été montré dans le cadre d'une "exposition sur les mèmes internet. "American Priority rejette toute violence politique et cherche à promouvoir un dialogue sain sur la protection de la libre expression", a assuré Alex Phillips. Dans une scène tirée du film "Kingsman: Services secrets", comédie d'espionnage britannique de 2015, un homme dont le visage porte en surimpression celui du président américain ouvre le feu sur des personnes dont les visages ont été remplacés par les logos de médias comme CNN, le Washington Post ou NBC. Le déchaînement de violence se poursuit dans une "église des fake news" où le personnage représentant M. Trump repousse des fidèles et s'attaque au défunt sénateur John McCain, au sénateur Bernie Sanders --l'un de ses rivaux démocrates pour la prochaine présidentielle-- ou au sénateur républicain Mitt Romney ainsi qu'à l'ancien président Barack Obama. L'association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA) a appelé tous les Américains à "condamner cette mise en scène de la violence dirigée vers les journalistes et les opposants politiques du président". "Nous avons déjà, par le passé, indiqué au président que sa rhétorique pouvait inciter à la violence. Nous lui demandons aujourd'hui (...) de dénoncer cette vidéo et d'affirmer que la violence n'a pas sa place dans notre société", a indiqué Jonathan Karl, président de l'association. (Belga)