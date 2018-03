Une voiture autonome Uber renverse et tue une piétonne: "La technologie se déploie peut-être un peu trop vite"

Sur les routes, aux Etats Unis, on déplore un tout premier accident entre une voiture autonome et un piéton. Un opérateur était présent dans cette voiture Uber qui roule toute seule, mais il n’a pas réussi à empêcher le drame. Une dame a été tuée, Uber suspend évidemment ses essais. Fanny Linon.

La victime avait 49 ans. Hier, Elaine Herzberg traverse une rue, son vélo à la main, à l’extérieur du passage pour piétons. Arrive alors le véhicule Uber à plus de 60 km/h. La voiture est en mode autonome avec un opérateur derrière le volant. Selon la police, le véhicule n’aurait, à aucun moment, diminué sa vitesse. "Nos investigations n’ont pas encore montré qu’il y avait des signes significatifs de ralentissement du véhicule mais nous aurons plus d’informations quand notre enquête sera complète" déclare Ronald Elcock, porte-parole de la police de Tempe (Arizona).





Déjà un décès en 2016



Uber effectue des tests de voitures autonomes en Arizona, à Pittsburgh et à Toronto. Hier soir, la société de réservation de voitures réagit sur son compte Twitter : "Nos pensées vont à la famille de la victime. Nous coopérons pleinement avec la police et les autorités locales pour enquêter sur cet incident". En 2016, un automobiliste américain est décédé au volant d’une voiture équipée d’Autopilot, un logiciel qui permet des manœuvres sans l’intervention du conducteur. "En un an, toutes les entreprises qui travaillent sur des voitures autonomes ont vraiment augmenté leur compétitivité pour que leurs voitures circulent sur la route le plus vite possible, explique Dara Kerr, journaliste chez CNET News. Je pense que cet accident montre que la technologie se déploie peut-être un peu trop vite".



L’entreprise déclare qu’elle suspend les essais nord-américains de ces véhicules autonomes.