Une voiture "tombe" d'une falaise en Californie: 3 enfants de cette famille sont introuvables et les services sociaux doutent de la thèse de l'accident

Une voiture transportant vraisemblablement huit membres d'une même famille a quitté une route de falaise en Californie pour terminer sa course trente mètres plus bas. À bord du véhicule se trouvaient deux femmes et leurs enfants adoptifs. La police a découvert cinq corps mais l'espoir de retrouver les trois autres enfants s'estompe, a indiqué la police de Mendocino mercredi (heure locale).





Trois enfants et leurs mères de 38 ans ont été retrouvés morts dans une zone côtière isolée longeant la célèbre Highway 1. Leur véhicule a fini sa course sur le toit en contrebas d'un point de vue. Le shérif Thomas Allman a précisé que trois enfants du couple originaire de l'État de Washington étaient encore recherchés. Il est possible que les adolescents âgés de 12, 15 et 16 ans se trouvent chez des amis. "Mais nous pensons que les six enfants se trouvaient dans la voiture", a indiqué l'agent. Les corps retrouvés sont ceux de deux jeunes de 14 ans et 19 ans. La police n'a pas livré plus de détails concernant la cause et l'heure du drame. Aucun témoin ni traces de freinage ou de dérapage n'ont été retrouvés. L'enquête n'a pas encore pu déterminer si le SUV a basculé par-dessus la rambarde et a ensuite dévalé la falaise à vive allure. Des informations indiquent que les services sociaux suivaient la famille, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles l'accident serait intentionnel. Le shérif conclut toutefois qu'il n'y a aucun indice à ce sujet.