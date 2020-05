Une Youtubeuse fait scandale en abandonnant le fils autiste qu’elle avait adopté

Myka Stauffer et son époux sont au cœur d’une polémique depuis qu’ils ont révélé avoir abandonné leur fils de 4 ans.

Aux États-Unis, l'histoire de Myka Stauffer et du petit Huxley suscite des réactions très contrastées. Myka a créé de nombreux contenus vidéo à propos d'Huxley, qu’elle a adopté en Chine en 2017. Elle avait fait de sa démarche un des sujets principaux de sa chaîne, et s’était ainsi attiré de nombreux contrats publicitaires. Avec plus de 700.000 abandonnés, elle monétisait ses audiences. Mais dans une vidéo publiée cette semaine, Myka et son mari, James Stauffer ont révélé avoir donné leur fils à une autre famille "pour toujours".

"C’est de loin la vidéo la plus difficile que nous avons eue à publier", commence Myka. "Avec les adoptions internationales, il y a parfois de l’inconnu et des choses qui manquent de transparence dans les dossiers", poursuit son mari. "Une fois qu’Huxley est venu à la maison, il y avait beaucoup de besoins spécifiques dont on n’avait pas conscience". "Les professionnels de la santé ont estimé qu’il avait besoin d’une adaptation différente à ses besoins médicaux, il avait besoin de plus", explique Myka. Huxley est en fait atteint d’autisme, comme le couple le savait dès le départ. Le petit garçon avait souffert d’une tumeur au cerveau et d’une attaque cérébrale in utero.



Huxley a été accueillie par une famille qui lui sied mieux



"Est-ce que je ressens que j’ai échoué en tant que maman ? Oui, à 500%. Donc quand on a des commentaires insidieux et blessants, cela nous fait nous sentir encore pire", confie-t-elle, en larmes. Une émotion qui n’empêche pas une pluie de commentaires outrés, de personnes qui mettent en question l’honnêteté du couple, l’accusant d’avoir utilisé cet enfant à son profit pour ensuite s’en débarrasser.



"Des choses très effrayantes ont eu lieu chez nous à l’encontre de nos autres enfants", expliquent-ils. Myka et James Stauffer ne souhaitent pas en dire plus pour préserver Huxley et respecter sa vie privée. Le petit garçon a été confié à une famille dont la mère possède "des connaissances médicales". "Il est très heureux, il va très bien", précisent-ils.