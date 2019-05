Unicef Belgique rappelle ses 5 thèmes prioritaires à quelques jours du scrutin

(Belga) A quatre jours des élections, Unicef Belgique rappelle ses cinq thèmes prioritaires, "qui requièrent une attention politique accrue", peut-on lire dans un communiqué.

D'abord, l'organisation demande que les enfants vivant en situation de pauvreté soient mieux protégés, la Belgique affichant l'un des plus hauts taux de pauvreté infantile d'Europe. "C'est dans les grandes villes telles que Bruxelles ou Gand, que le phénomène est le plus inquiétant, selon le porte-parole Philippe Henon. Pour Unicef Belgique, il est aussi crucial de protéger les droits des enfants migrants et réfugiés qui font route vers la Belgique: "la procédure d'accueil s'étale actuellement sur 3 à 6 mois, c'est beaucoup trop long". L'organisation demande également de mettre un terme aux inégalités scolaires qui affectent les plus vulnérables. "Les jeunes migrants ou les enfants en situation de pauvreté n'ont pas toujours accès au matériel et aux voyages scolaires, ni aux bonnes infrastructures. On a aussi tendance à les canaliser vers les formations professionnelles ou techniques, alors qu'il y a d'autres options", constate Philippe Henon. Par ailleurs, il faudrait que l'"on se penche davantage sur le plan mondial sur des actions pour le climat qui s'attachent à améliorer la qualité de l'environnement", peut-on lire dans le communiqué. "Notre regard doit porter au-delà de nos frontières. En Afrique, trop d'enfants souffrent de la sécheresse et n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation", complète le porte-parole. Enfin, Unicef Belgique demande que chaque enfant soit préservé de toute forme de violence. Selon les derniers chiffres dont on dispose, en 2016, plus de 5.000 cas de maltraitance infantile ont été signalés auprès d'une autorité sociale ou médicale, en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Et la courbe est croissante, les enfants sont de plus en plus victimes de violences chez eux, à l'école, dans les pays en guerre... Un phénomène nous inquiète particulièrement à l'échelle internationale, celui des enfants-soldats. Ils seraient 300.000 dans le monde", ponctue Philippe Henon. Pour être certain que les électeurs effectuent leur choix "en toute connaissance de cause", l'organisation humanitaire a demandé à tous les partis politiques de s'exprimer sur ces thèmes en rapport avec les droits de l'enfant: l'éducation, la pauvreté, la migration, le climat et la violence. Les positions des différentes familles politiques sont à lire sur le site internet www.unicef.be/elections2019 (Belga)