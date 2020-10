Urgence à la Nasa: la sonde Osiris-Rex est en train de perdre ses échantillons dans l'espace

La Nasa a annoncé vendredi que sa sonde Osiris-Rex avait réussi à collecter une très grande quantité de particules de l'astéroïde Bennu plus tôt cette semaine, mais qu'il y en avait tellement que le compartiment de collecte n'arrive pas à se refermer.

"Une fraction substantielle de la masse récoltée est en train de s'échapper", a dit Dante Lauretta, chef de la mission, lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

La sonde aurait récupéré de l'ordre de 400 grammes de fragments, soit bien plus que les 60 grammes minimum, et en tout cas plusieurs centaines de grammes, selon le scientifique.

Déjà 5 à 10 grammes ont été observés autour du bras de collecte, dans un nuage restant plus ou moins dans les environs, en raison de l'environnement de microgravité qui fait que les fragments se comportent comme des fluides.

"Ma grande inquiétude est que des particules s'échappent, nous sommes les victimes de notre succès", a dit Dante Lauretta.

Par conséquent, l'opération de mesure de la masse, initialement prévue samedi, a été annulée, car cela risquerait d'éparpiller encore plus d'échantillons.

L'urgence est désormais de réduire au minimum les activités de l'appareil, et de préparer au plus vite le stockage des échantillons dans un container sur la sonde.

Les fragments se trouvent en ce moment dans un compartiment au bout du bras de collecte de la sonde. C'est le mécanisme de fermeture de ce compartiment qui est bloqué par des particules relativement grosses.

Osiris-Rex risque-t-elle de perdre tout son trésor?

"Nous pensons que nous sommes en train de perdre une petite fraction des matériaux, mais c'est plus que ce que je voudrais, je suis assez inquiet depuis que j'ai vu les images", a répondu Dante Lauretta. "Le plus prudent est de faire le stockage le plus prudemment possible afin de minimiser toute perte future".