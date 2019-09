US Open: Barty a vécu une saison "incroyable"

La N.2 mondiale Ashleigh Barty a qualifié d'"incroyable" sa saison 2019 marquée par un premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros, même si elle n'a pu vraiment confirmer par la suite à Wimbledon ni à l'US Open où elle a été éliminée en 8e de finale dimanche.

Lauréate en double à Flushing Meadows l'an dernier, associée à l'Américaine Coco Vandeweghe, elle y est engagée cette année avec la Bélarusse Viktoria Azarenka.

Q: Que pensez-vous de votre saison en Grand Chelem ?

R: "Ca a été incroyable. Aujourd'hui, c'était une dure journée au boulot, mais sur l'année, nous avons atteint nos objectifs. Evidemment, j'aurais aimé continuer ici (à Flushing Meadows) en simple, mais nous avons une chance de le faire en double. En ayant connu l'an dernier la sensation super cool de soulever le trophée en double, pouvoir tenter de le refaire cette année est du bonus. En simple, nous avons eu une grande saison en Grand Chelem. Nous avons réussi à atteindre la deuxième semaine à chaque fois, ce qui n'est pas rien. Maintenant, nous allons nous asseoir, réfléchir et nous préparer aux deux mois qui restent pour finir la saison."

Q: Que pensez-vous de votre parcours, de votre réussite ?

R: "Je le mets très facilement en perspective. Que j'aie gagné un match de tennis ou pas, que j'aie remporté un Grand Chelem ou pas, ça ne fait rien. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour tenter le coup, que je me suis préparée du mieux possible pour aujourd'hui et que j'ai joué du mieux que je pouvais. Mais le moment venu, ça n'est pas passé."

Q: Le tennis féminin est dense en ce moment...

R: "Une défaite est un arrêt brutal, ça ne change rien que ce soit au 1er tour, au 4e ou en finale. Qiang a traversé deux semaines incroyables. Je sais qu'elle a eu de bons résultats au Bronx (elle a atteint les demi-finales). Elle a certainement évolué à un niveau élevé. Elle a pu jouer contre de très bonnes joueuses. Nous avons eu des matches très serrés par le passé. Les deux fois, je savais en quittant le court que nous avions joué un tennis de vraiment bonne qualité. Je savais qu'il faudrait le refaire aujourd'hui (dimanche). Mais aujourd'hui, dans les moments importants, elle a été meilleure."

Propos recueillis en conférence de presse