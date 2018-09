US Open - Goffin battu par Cilic et blessé au bras: "Dommage de finir le tournoi de cette manière"

(Belga) David Goffin (ATP 10) n'a pas réussi à devenir le premier joueur masculin belge à se qualifier pour les quarts de finale à l'US Open, lundi soir à New York. Le Liégeois, 27 ans, a vu son parcours s'achever en huitièmes de finale contre le Croate Marin Cilic (ATP 7), lauréat en 2014, dans un match où il a mené 5-3 dans le premier set avant de perdre pied et de s'incliner 7-6 (8/6), 6-2, 6-4 avec de nouvelles douleurs au bras droit en prime. "C'était dur aujourd'hui", a-t-il soupiré en conférence de presse.

"J'ai essayé de faire de mon mieux, mais Marin s'est mis à très bien jouer à partir du deuxième set", a-t-il raconté. "Ensuite, dans la troisième manche, j'ai de nouveau ressenti des douleurs au bras. C'était dur pour moi de servir à 100% et j'avais eu l'occasion de remporter le premier set à 5-4. Ce n'était pas facile de tout donner sur chaque point. Quand vous commencez à penser à votre bras, vous n'êtes plus concentré à 100%. À l'arrivée, c'est une victoire en trois sets pour lui. C'est dommage de finir le tournoi de cette manière." Déçu, David Goffin va désormais tâcher de prendre soin de son bras avant d'attaquer la dernière partie de la saison, où il a beaucoup de points à défendre pour son classement ATP à la suite, notamment, de ses victoires aux tournois de Shenzhen et Tokyo l'an dernier. Son prochain rendez-vous est normalement la Laver Cup, avec Team Europe, à Chicago du 21 au 23 septembre. "J'ai affiché un très bon niveau de jeu lors de mes deux derniers tournois. J'ai pratiqué du très bon tennis (il a notamment battu Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro, deux membres du Top 10 mondial, à Cincinnati, NDLR). Il y a beaucoup d'éléments positifs à retirer de Cincinnati et d'ici, mais la priorité désormais sera de bien récupérer de cet US Open et d'être prêt pour la suite le plus rapidement possible", a-t-il conclu. (Belga)