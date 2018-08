US Open: Serena Williams plus motivée que jamais depuis la naissance de sa fille

Serena Williams à New York le 23 août 2018Michael loccisano

Elle a le "feu" en elle: la reine du tennis Serena Williams a assuré samedi à deux jours du coup d'envoi de l'US Open que son nouveau statut de mère de famille lui donnait un surcroît de motivation depuis son retour sur le circuit féminin.

"Si la naissance de ma fille a changé quelque chose, c'est que j'ai encore plus ce feu en moi, c'est très difficile à expliquer", a déclaré l'ancienne N.1 mondiale, en conférence de presse.

"Je pensais qu'en donnant naissance à un enfant, je serais plus relax, mais comme je l'ai déjà dit par le passé, ce n'est pas le cas. Je m'entraîne aussi fort qu'avant (la naissance), plus fort même, je suis aussi sérieuse, sinon plus qu'avant", a-t-elle insisté.

"Cela a vraiment été une surprise pour moi", a concédé l'Américaine qui abordera le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année à la 26e place mondiale mais avec le statut de tête de série N.17.

La cadette des soeurs Williams, âgée de 36 ans, est devenue mère pour la première fois en septembre dernier. Elle a fait son retour sur le circuit féminin en mars et a disputé la finale à Wimbledon en juillet où elle s'est inclinée face à l'Allemande Angelique Kerber (6-3, 6-3).

La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem qui peut égaler le record de l'Australienne Margaret Court (24), a refusé de se présenter comme l'une des favorites de l'US Open, l'un de ses tournois fétiches qu'elle a remporté à six reprises.

"Je ne sais pas. Etre présentée comme la favorite presqu'un an après avoir eu un enfant, cela serait intéressant", a-t-elle noté.

"Je n'ai pas regardé mon tableau, mais je sais qu'il va falloir que je donne le meilleur de moi-même si je veux être la meilleure", a-t-elle conclu.