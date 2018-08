US Open: Stephens rejoint Azarenka au 3e tour après un long combat

L'Américaine Sloane Stephens, victorieuse de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina à l'US Open à New York, le 29 août 2018TIMOTHY A. CLARY

La tenante du titre, l'Américaine Sloane Stephens, s'est sortie en trois sets (4-6, 7-5, 6-2) et plus de 2h45 min de son match du deuxième tour de l'US Open aux dépens de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, issue des qualifications, mercredi à New York.

L'attend désormais un choc face à l'ex-N.1 mondiale Victoria Azarenka, bénéficiaire d'une invitation et de retour à l'US Open après avoir manqué les deux précédentes éditions, retenue en Californie par une bataille judiciaire pour la garde de son fils.

Après avoir perdu la première manche, Stephens a pris l'avantage 3-0 dans la deuxième. Soignée pour une ampoule à la main droite, la N.3 mondiale a laissé échapper ses deux breaks d'avance mais a fini par égaliser après avoir sauvé une balle de 6 jeux partout, avant de prendre le dessus dans le set décisif.

"Je ne jouais pas mon meilleur tennis, je savais qu'il fallait que je remette un maximum de balles et que je la fasse jouer", a-t-elle déclaré.

"Il faisait super chaud, ce n'était pas drôle du tout, je transpirais beaucoup. Ce ne sont pas des conditions idéales, donc je suis juste contente de passer", a ajouté l'Américaine, alors qu'une étouffante chaleur humide (35 degrés avec plus de 60% d'humidité) règne sur New York depuis le début du tournoi.