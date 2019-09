US Open: "Vraiment plus dur mentalement", estime Medvedev

Daniil Medvedev n'en finit plus de gagner sur dur: après avoir joué les finales des trois tournois préparatifs à l'US Open, gagnant celle de Cincinnati, il s'est hissé vendredi en finale à Flushing Meadows, mais reconnaît que le rythme d'un tournoi du Grand Chelem est "vraiment plus dur mentalement".

QUESTION: Quelle différence voyez-vous entre les tournois préparatoires et ceux du Grand Chelem, après votre belle campagne sur le dur avant l'US Open et votre parcours à Flushing Meadows ?

R: "Bien sûr, les tournois du Grand Chelem sont différents, ne serait-ce que parce qu’on joue au meilleur des 5 sets. Vous devez gagner bien plus de sets pour être en finale. Si ça se trouve, je ne sais pas mais j'ai peut-être gagné le même nombre de sets lors des trois tournois d’avant réunis. Un tournoi du Grand Chelem, c’est vraiment dur mentalement et c’est ce qui me manquait avant. Jusqu'ici, mon meilleur résultat en Grand Chelem avait été d’atteindre le quatrième tour (8es de finale, ndlr). Et je sentais que c'était tellement dur de gagner au meilleur des 5 sets. Je savais que j'allais dans la bonne direction, mais jusqu'à présent ça ne marchait pas. Ici, tout a bien marché. J'ai remporté plusieurs matchs en quatre sets (4 sur 6 avant la finale, ndlr), ce qui montre à quel point j'étais fort ici, mentalement et physiquement."

Q: Pourquoi ne montrez-vous jamais vos émotions positives sur le court, même après une victoire en demi-finales de l'US Open ?

R: "Je pense que j'ai manifesté suffisamment d'émotions positives durant le match, parfois en m'encourageant avec un +allez !+, en me tournant vers mon équipe. Je me suis rendu compte cette saison que quand je maintenais mes émotions enfouies à l'intérieur, c'est là que les mauvaises ne remontaient pas à la surface. Pour en revenir à la fin du match, j'ai commencé à faire comme ça à Cincinnati. Je sens que ça va être ma façon de faire, une sorte de clin d'oeil à moi-même, en ne célébrant pas après le match, mais en regardant juste mon équipe pour dire: +OK, j'ai gagné, c'est fait !+"

Q: Vous avez admis vouloir vous améliorer en tant que personne après votre mauvais comportement au 2e tour et les conséquences qu'il a eues auprès du public...Quel genre de personne êtes-vous en réalité ?

R: "Ben je ne dirais pas que je suis une personne gentille ou bonne. Je dirais simplement que je suis une personne calme dans la vie. Je ne sais absolument pas pourquoi les démons surgissent quand je joue au tennis. Quand j'étais junior, j'avais beaucoup de problèmes avec mon attitude et je me prenais assez facilement des jeux de pénalité. Je me demandais pourquoi j'explosais comme ça, puisque ça n'arrivait pas dans la vie courante. Je ne voulais pas que ça se produise. J'ai donc beaucoup travaillé sur ça et me suis bien amélioré. Dans la vie de tous les jours, il en faut énormément pour me faire perdre mon sang froid. Peut être que si vous veniez taper à la porte de ma chambre d'hôtel dans la nuit pendant 7 nuits d'affilée, je pourrais m’énerver un peu..."

Propos recueillis en conférence de presse