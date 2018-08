US Open: Wawrinka, Kuznetsova et Azarenka invités

Deux anciens vainqueurs de l'US Open, le Suisse Stan Wawrinka et la Russe Svetlana Kuznetsova, ont été invités par les organisateurs du tournoi du Grand Chelem américain (27 août-9 septembre), tout comme l'ancienne N.1 mondiale bélarusse Victoria Azarenka, ont-ils annoncé mardi.

Vainqueur à Flushing Meadows en 2016, Wawrinka (33 ans), descendu au 151e rang mondial après une grosse blessure à un genou qui l'a privé de toute la fin de saison 2017 et a compliqué son retour en 2018, commence à retrouver des sensations cet été, en témoigne son récent match très accroché perdu face au N.1 mondial Rafael Nadal à Toronto (7-5, 7-6 (7-4)).

Kuznetsova, 33 ans elle aussi, revient en forme après une opération d'un poignet: elle a remporté le tournoi de Washington fin juillet et est remontée au 88e rang mondial. Mais trop tard pour être admise directement dans le tableau final, d'où la "wild card" offerte par les organisateurs. Elle a remporté l'US Open en 2004.

Azarenka, 29 ans, a été écartée des terrains pendant de longs mois pour sa maternité et une lutte judiciaire pour la garde de son fils. Finaliste à New York en 2012 et 2013, elle occupe le 87e rang mondial.

La Française de 20 ans Harmony Tan, et son compatriote de 19 ans Corentin Moutet ont également reçu une invitation.