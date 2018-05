USA: 10 morts et 10 blessés dans la fusillade du lycée du Texas, selon le gouverneur

(Belga) Dix personnes ont été tuées et dix autres blessées vendredi dans la fusillade survenue dans un lycée de Santa Fe au Texas, a rapporté le gouverneur de l'Etat Greg Abbott.

"C'est avec tristesse que je peux confirmer que 10 personnes ont été tuées et que 10 ont été blessées", a déclaré M. Abbott lors d'une conférence de presse. Le tireur, un élève du lycée, a laissé des explosifs dans une maison et un véhicule, a également prévenu le gouverneur. "L'une des raisons pour lesquelles nous sommes préoccupés par les explosifs est le fait que nous en avons détectés différents types", a-t-il expliqué, évoquant notamment un cocktail Molotov. Greg Abbott a expliqué que les armes utilisées étaient un fusil à pompe et un revolver. "Selon mes informations, le tireur a récupéré ces deux armes auprès de son père (...) son père possédait ces armes légalement. Je ne sais pas si le père était au courant que son fils avait récupéré ces armes", a-t-il détaillé. (Belga)